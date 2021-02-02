К суду по делу Навального готовятся и силовики в Сибири

Сегодня, в день суда по делу Алексея Навальному, власти не только Москвы, но и Новосибирска перекрыли часть улиц. Площадь Ленина и Первомайский сквер в центре Новосибирска перекрыли металлическими ограждениями, передает «Тайга.инфо». Заборы появились и в районе областного правительства. В центре города стоит автозак и несколько автобусов, на улицы снова вывели сотрудников ОМОНа. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не стали объяснять, с чем связаны мероприятия, но источник «Тайги.инфо» в мэрии сообщил, что действия силовиков связаны с судом над Алексеем Навальным.

В Москве сегодня тоже полиция ограничивает движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда, где пройдет заседание о замене Навальному условного срока на реальный.

«ГУ МВД России по г. Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00.00 часов 02 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 — с 09.00 часов 02 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 09.00 часов 02 февраля», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Дело Навального будет рассматривать Симоновский суд, но на выездном заседании в Мосгорсуде. Это объяснили большим числом желающих попасть на суд журналистов и соблюдением мер безопасности в период пандемии.