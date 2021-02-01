Илью Яшина оштрафовали и отправили под арест

Муниципального депутата, главу округа «Красносельский» Илью Яшина отправили под арест на 10 суток, а также оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Штраф политик получил по статье об участии в несанкционированной акции 31 января. «Из рапорта полиции следовало, что я вел колонну из 500 человек и скандировал «Свободу Навальному!» Доказательства: фото и видео, на которых меня нет», — отметил Яшин в Facebook.

Арест он получил по статье о неповиновении полиции, так как отказывался выйти из машины, когда ее заблокировали сотрудники ДПС. «Инспектор ДПС написал рапорт, что я не хотел выходить из машины. При этом задержали меня рядом с машиной, из которой, как он сам утверждает, я добровольно вышел. В чем тогда правонарушение? И зачем вообще инспектор ДПС требует выйти из машины не у водителя, а у пассажира? Все эти вопросы судье показались неинтересными. Надо назначить арест — значит, будет арест. 10 суток, как просили», — рассказывает политик.

Илью Яшина задержали вместе с Андреем Пивоваровым. Последнего сегодня отправили под арест на 29 суток.