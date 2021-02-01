Алексей Захаров: Sic semper tyrannis

Начиная со второй половины 20 века, в мире всего 113 лидерам удавалось оставаться у власти более 18 лет. Из их числа, 20 до сих пор остаются у власти; 23 ушли «по-хорошему» - то есть относительно добровольно либо не нарушая установленных правил (в том числе через назначение «преемника», проигранные выборы, отказ переизбираться, окончание конституционного срока); наконец, 73 ушли «по-плохому» - то есть через революцию, переворот, иностранное вмешательство, или смерть.

Если исключить устоявшиеся демократии (5 лидеров) и абсолютные монархии (21 лидер), то среди оставшихся 87 лидеров статистика такая: 15 до сих пор у власти, 18 ушли «по-хорошему», 54 ушли «по-плохому». Причинами плохого ухода в этой группе были такие:

Смерть от естественных причин - 19,

Революция, переворот, гражданская война - 23,

Иностранное вмешательство - 4,

Покушение - 4,

По состоянию здоровья - 4.

Sic semper tyrannis.

Из 52 авторитарных лидеров, пробывших у власти 24 года или более, 11 до сих пор находятся у власти, 7 ушли «по-хорошему» и 34 ушли «по-плохому». Если президент или премьер надолго задержался у власти, то по-хорошему он (это всегда «он») не уходит - либо его свергают, либо он добивается своего, беря от жизни все и умирая в своем кресле.

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