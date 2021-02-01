Киру Ярмыш отправили под домашний арест

UPD: Мундепа Северного Измайлова Дмитрия Барановского отправили под домашний арест по «санитарному делу» до 23 марта. Ему вменяют подстрекательство.

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Басманный суд Москвы по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января отправил под домашний арест до 23 марта Киру Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального.

Суд также должен рассмотреть вопрос о мере пресечения для сотрудника ФБК* Николая Ляскина и муниципального депутата Дмитрия Барановского.

29 января по «санитарному делу» Тверской суд Москвы уже отправил под домашний координатора московского штаба Навального Олега Степанова, брата политика Олега Навального, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, акционистку Марию Алехину и Любовь Соболь. Следствие считает, что организаторы и участники акций в поддержку Алексея Навального создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.



* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

