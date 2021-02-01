39 суток ареста получил Андрей Пивоваров

Измайловский суд Москвы арестовал исполнительного директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова на 39 суток. 10 из них ему дали, признав виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции, а еще 29 — по статье о повторном нарушении правил участия в акции. Он будет отбывать параллельно два ареста, и выйдет на свободу через 29 суток.

«Причиной моего ареста стало то, что растет процент недовольных. В Москве стараются изолировать практически всех людей, кто готов участвовать в протесте, кто готов вести других за собой. В этом плане, такие превентивные действия, конечно же, раздражают, — прокомментировал решение суда Пивоваров. — Целиком придуманное обвинение: меня не было в том месте, которое указано в протоколе. Сотрудники центра «Э», глумясь, придумывали мне протокол в коридоре. Никакого отношения к правосудию такой жесткий приговор не имеет. Это явное желание изолировать меня на как можно более долгий период. Больше дать было трудно».

Андрея Пивоварова и Илью Яшина задержали вечером 31 января, заблокировав их автомобиль.

* Российское общественное движение «Открытая Россия» было ликвидировано в марте 2019 года, и оно никак не связано с признанными нежелательными сетевым движением «Открытая Россия» (Великобритания) и британской организацией «Открытая Россия» (с 2017 — Human Rights Project Management).

