Суд арестовал журналистку Vot Tak TV за работу на акции в поддержку Навального

Суд в Москве арестовал на четверо суток корреспондентку Vot Tak TV Анастасию Демидас, признав ее виновной в участии в несанкционированном митинге. Суд не учел, что Демидас выполняла журналистскую работу и имела при себе редакционное задание, отмечают ее коллеги.

Суд не принял документы, которые журналистке предоставила редакция. Среди них было официальное письмо на фирменном бланке с печатями и подписями от руководства сайта, подтверждающее, что она является корреспонденткой. Его подготовили, потому что суд счел недостаточным наличие редакционного задания.

Демидас задержали 31 января около СИЗО «Матросская тишина». «Я фотографировала задержания. Со мной митингующих рядом не было. Только через дорогу. ОМОН проходил мимо в строю. Задержали во второй раз, попросили показать документы. Сказали, что такие не подходят, что они неправильные. Нет аккредитации, например. Посадили в автобус оформить. В момент задержания я стояла отдельно от митингующих», — рассказала Демидас.

Ночь до суда журналистка провела в ОВД.