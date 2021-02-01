31 января в больницах Москвы оказались 14 участников протестов

31 января 14 человек участников акции в поддержку Алексея Навального были доставлены в приемные отделения московских больниц.

«Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», — сообщают в департаменте здравоохранения.

Прошедшие накануне акции протеста отметились жесткими разгонами демонстрантов. По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 1802 человека.