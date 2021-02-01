Басманный суд рассмотрит вопрос о домашнем аресте Киры Ярмыш

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство домашнем аресте Киры Ярмыш, Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они проходят по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ - Ярмыш Киры и Ляскина Николая, а также подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ — Барановского Дмитрия», — говорится в сообщении суда.

29 января по «санитарному делу» Тверской суд Москвы уже отправил под домашний координатора московского штаба Навального Олега Степанова, брата политика Олега Навального, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, акционистку Марию Алехину и Любовь Соболь. Следствие считает, что организаторы и участники акций в поддержку Алексея Навального создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.