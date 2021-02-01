Член ОНК Марина Литвинович: Московские ОВД снова не справились с потоком задержанных

На ночь люди остались по меньшей мере в Пресненском ОВД, Раменках, Гагаринском, Таганском, Савеловском, в Братеево и Черемушках. (Это про те отделы, про которые я знаю). Посколько спальных мест в отделах мало, значительная часть людей провела эту ночь на креслах и стульях. Люди спали на стульях скрючившись! Ни матрасов, ни одеял им не выдали (просто нигде нет такого количества).

Во многих ОВД не кормили задержанных, там, где мы были, только после наших требований сразу начинали кормить.

Конечно, Московская полиция не готова работать с «новым контингентом» задерживаемых - с политическими. Отделы строились и планировались под редких хулиганов и пьяных, а не под десятки молодых людей с высшим образованием. Вот и не справляются.

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