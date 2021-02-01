Омбудсмен Петербурга: «Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем»

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов осудил действия силовиков на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. По его словам, в городе «была организована фактически войсковая операция, парализовавшая центр города и нарушившая воскресные планы множества петербуржцев, но это не остановило многотысячную несогласованную акцию».

«Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН», — заявил Шишлов.

Он отметил, что нарушения были как со стороны участников акции, так и со стороны силовиков. Последние жестоко применяли силу и спецсредства, воспрепятствовали работе журналистов. «Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться», — резюмировал Уполномоченный.