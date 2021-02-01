В Кремле не сочли массовыми задержания десятков журналистов во время воскресной акции протеста

Задержания журналистов 31 января не носили массового характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал», — сказал он. По его словам, «не приходится говорить о каком-то массовом характере, и какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны», передает «Интерфакс».

Проект «ОВД-Инфо» сообщал ранее, что по всей стране во время работы на акциях протеста 31 января силовики задержали 82 журналиста. 22 репортера задержаны в Москве, семеро — в Петербурге, шестеро — в Самаре, четверо — в Сочи и Хабаровске.

Профсоюз журналистов насчитал как минимум 104 нарушения прав работников СМИ — в два раза больше, чем на акциях 23 января.

«Эти нарушения включают в основном задержания журналистов, а также два отдельных случая насилия в отношении коллег и 16 случаев устрашения — визитов полиции с «предостережениями» накануне проведения акций 31 января, задержаний и даже арестов», — говорится в сообщении профсоюза.

По его данным, 31 января и накануне журналистов задерживали или иным образом нарушали их права как минимум в 32 городах: Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Благовещенске, Якутске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, Тюмени, Магнитогорске, Ижевске, Самаре, Астрахани, Казани, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Белгороде, Череповце, Рязани, Калуге, Владимире, Тамбове, Костроме, Сыктывкаре, Вологде, Твери, Пскове, Ростове-на-Дону, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге.