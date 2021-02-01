Путин поручил рассмотреть возможность частичной декриминализации статьи о призывах к экстремизму

Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил Верховному суду и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать практику применения статьи 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по ней. Об этом сообщается на сайте Кремля. В случае декриминализации, за совершение такого деяния сначала последует административная ответственность, а уголовная лишь при повторном совершении.

«Аналогичным образом с начала 2019 года внесены изменения в основную экстремистскую статью 282 УК РФ. Это привело к 10-кратному падению числа осужденных по ней. Так же произошло со статьей о призывах к сепаратизму (статья 280.1 УК). Число осужденных по ней после введения административной преюдиции опустилось до нуля», — отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.