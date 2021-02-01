В Мьянме власть захватили военные

В Мьянме в результате переворота власть захватили военные, задержаны министр иностранных дел и по делам администрации президента, государственный советник Аун Сан Су Чжи, считающаяся национальным лидером и фактическим руководителем страны, и президент Мьянмы Вин Мьин. Об этом сообщил официальный представитель правящей партии «Национальная лига за демократию», передает DW.

По данным Reuters, государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание «из-за коммуникационных неполадок». Также в стране наблюдаются проблемы с подключением к интернету и телефонной связью. Между тем, по телевидению было зачитано заявление путчистов о том, что в Мьянме вводится чрезвычайное положение сроком на один год.

Военные в последнее время указывали, что считают прошедшие в ноябре парламентские выборы сфальсифицированными. На них партия Аун Сан Су Чжи одержала победу, набрав более 70% голосов.

Аун Сан Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако, как пишет DW, в последнее время политика все чаще подвергали критике, так как ее собственный стиль правления все больше напоминал авторитарный. Одним из поводов для критики является ее сдержанность в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства рохинджа.