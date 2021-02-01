ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело об отравлении Алексея Навального. Как сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, суд задал властям России вопрос, было ли нарушено в деле право на жизнь, особенно, были ли исполнены обязательства эффективно расследовать дело об отравлении.

В августе Навальному стало плохо во время перелета из Томска. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. В состоянии комы, по настоянию родственников, его перевезли в берлинскую клинику Charite. Эксперты установили, что он был отравлен «Новичком».

Уголовного дела в России так и не возбудили. Сам Навальный обвинил в покушении сотрудников ФСБ.