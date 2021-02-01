Генпрокуратура поддержала замену Навальному условного срока на реальный

Представление о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» в Генпрокуратуре назвали «законным и обоснованным», поэтому ведомство «намерено отстаивать свою позицию в судебном заседании». Об этом говорится в telegram-канале Генпрокуратуры.

Заседание запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Сторонники политика намерены устроить у суда очередную акцию в его поддержку.

ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий исправительного срока по делу «Ив Роше». 30 декабря его объявили в розыск. А 17 января задержали, как только он вернулся из Германии после лечения в Германии. 18 января суд продлил ему срок задержания на 30 суток.