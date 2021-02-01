После протестов 23 и 31 января возбуждено 40 уголовных дел

Число уголовных дел в связи с протестами 23 и 31 января достигло 40. Дела расследуются в 18 регионах России, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Подозреваемым вменяют вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, хулиганство, умышленное повреждении имущества и нападения на силовиков. Также есть дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

По последним данным «ОВД-Инфо», за участие в акциях 31 января по всей стране задержаны 5414 человек. Больше всего в Москве — 1802, в Петербурге — 1205 и Красноярске — 194.