Михаил Касьянов: Градус напряжения в обществе стремительно растет

По всей России прошли новые мирные акции протеста. Вертикаль продолжает применять неслыханное насилие к гражданам. Власти предприняли беспрецедентные меры подготовки к протесту: фактически ряд городов 31 января оказались на военном положении. Людям не давали собраться на улицах и площадях. Против мирных протестующих применялись дубинки, газ, электрошокеры. Около 4,5 тысяч граждан были задержаны по стране.

Градус напряжения в обществе стремительно растет. Растет и решимость в борьбе. Обнищание страны, гнет государства и отсутствие перспектив стали накопленными причинами возмущения, которое несомненно будет нарастать и к осени 2021 достигнет своего апогея.

Отравление и незаконный арест Алексея Навального, запредельный уровень государственной лжи и коррупции стали катализатором протеста.

В этой ситуации демократическая оппозиция должна объединиться вокруг ясных политических требований. Вот они:

- немедленное освобождение из под ареста и прекращение уголовного преследования Алексея Навального. Проведение масштабного расследования по факту его отравления боевым отравляющим веществом;

- освобождение всех политических заключенных;

- незамедлительное принятие законов, обеспечивающих проведение свободных и честных выборов с доступом к ним всех политических партий и кандидатов с отменой сбора подписей в поддержку выдвижения.

Протестная активность должна сподвигнуть демократическую оппозицию к формированию консолидированной коалиции и ее подготовке к участию в осенних выборах в Государственную Думу. Именно коалиция может быть способна организовать работу с миллионами российских граждан, предложить им реальную системную альтернативу политике нынешней власти, альтернативу, в которую они поверят и будут поддерживать ее практическими гражданскими действиями.

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