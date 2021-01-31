Георгий Сатаров: Это не начало гражданской войны. Это оккупация

Был сегодня на Комсомольской. То, что можно было увидеть сегодня на улицах Москвы, напомнило мне 19 августа 1991 года: оккупированный город. Только вместо танков – уродливые машины для перевозки росгвардейцев, а вместо БМП – автозаки. Тогда, в августе, оккупанты проиграли.

Видел сегодня на разных лентах разнузданное, звериное насилие во Владивостоке, Казани, Москве, Питере и других городах. Тенденция очевидна и мне, и многим другим: она неизбежно ведет к смертельным трагедиям по всей оккупированной стране. И нам грозит увидеть тогда еще большее насилие, жертвами которого станут наименее виноватые – те, кого, как послушных псов, натравливают на людей главные виновники, захватившие всю власть и собственность в стране, и полагающие, что это может быть навсегда. Почуяв конец, они переведут свои активы в офшоры и улетят на своих собственных самолетах. А потом погибнет и страна.

Банда ищет спасение, намереваясь засадить в застенки тех, кого они считают зачинщиками и застрельщиками, и запугать остальных, избивая и издеваясь. Но нынешний протест уже набрал свою собственную инерцию, и его уже не остановить. Движущей силой этого протеста является сама власть, чинимые ею воровство, беззаконие и насилие. Власть уже наращивает беззаконие и насилие, и в ответ растет ожесточение протестующих. Но оно будет расти несоизмеримо быстрее, и взорвется в любой момент тем, что принято называть русским бунтом … беспощадным. Еще раз напоминаю: он не пощадит никого, включая страну.

Страны и народы тоже смертны. И самое главное – «неожиданно смертны». Неужели там, во власти не осталось людей, которым пора проснуться!? И вы действительно думаете, что в разгар пандемии будут везде принимать ваши самолеты из страны-изгоя с «непредсказуемой» статистикой заболеваний?

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