Лев Шлосберг: Свернуть с дороги насилия власти не смогут

Свернуть с дороги насилия власти не смогут.

Силовая система выполняет политические приказы, картина происходящего ужасает, но для системы это продолжение пути в тупик. Точнее, упорство в продолжении бряцания оружием, уже находясь в политическом тупике.

Власти не победили сегодня, они продолжили падение к своему концу.

Подсчёт числа открыто участвующих в протесте не имеет значения. Имеет значение, сколько людей сочувствуют протесту.

И это число сегодня выросло. Никакой другой реакции на жестокость и насилие властей быть не могло.

Российское общество становится антипутинским. Неприятие Путина и накапливающаяся ненависть к нему становятся точкой консолидации большинства. Это – начало политического перелома.

Ресурсов для роста популярности у Путина практически нет, все средства манипулирования обществом (милитаризм, Крым, деньги) уже использованы пропагандой неоднократно и по сути исчерпаны. С любовью большие и неразрешимые проблемы, остаётся насилие.

Главная наша задача – не потерять протестующих, не допустить отчаяния и разочарования, сохранить людей в политике и – больше того – привлечь максимум людей в политику.

Этот режим никогда не разучится говорить языком силы, он не знает другого языка в принципе и добровольно другому языку не обучаем. Но в тот момент, когда рычаг публичной власти будет у режима отнят, мы увидим внезапное для политических слуг режима превращение большинства силовиков в слуг народа.

Главным событием 2021 года являются выборы в Государственную Думу. Единственным противовесом бешеному принтеру может быть только другая шестерёнка в системе власти, которая (для начала) будет мешать вращаться жерновам насилия.

По мере созревания людей сила этой шестеренки будет нарастать, а рычаг власти постепенно утратит главную точку опоры – в обществе.

Нужна первая территория свободы внутри самой власти. Дальше по всем законам физики политики она начнёт расширяться, ведомая ветром истории.

Источник