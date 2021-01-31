Антон Долин: Лубянка и кольцо всевластия

В чаду событий (несомненно, ужасных) могло забыться нечто очень важное.

В Москве митинг был назначен на Лубянке. Впервые. Это и вызвало беспрецедентное скопление силовиков, неслыханную блокировку всего центра, а также последующую смуту и репрессии.

Как ветеран нынешних акций протеста, а также сторонник их мирного ненасильственного характера, я почувствовал себя игроком в «Морской бой»: никак не фартило, все торпеды уходили в «молоко», и вдруг подбил флагманский линкор. В самое яблочко их страха, насилия, ненависти.

Не дворец в Геленджике, срочно подаренный растерянному Ротенбергу, а именно Лубянка - центр всего. Больное и одновременно главное место.

Сердце тьмы. Игла Кощея. Гора Ородруин. Место, где ковалось кольцо всевластия, и где его только и можно навсегда уничтожить.

Безопаснее было бы перекрыть Тверскую или войти на Красную площадь.

Причём рациональных аргументов здесь не найти. Что могли бы сделать на Лубянке протестующие, если бы их туда пустили? Выбили бы окна? Сорвали двери в зданиях ФСБ? Смешно даже предполагать такое. Но дело не в этом. Лубянка сакральна. Сюда нельзя заходить.

ЗДЕСЬ ПОЛОЖЕНО БОЯТЬСЯ. А НЕ БОЯТЬСЯ - ЗАПРЕЩЕНО.

Прекрасная Россия Будущего обретёт реальные черты лишь тогда, когда протестующие смогут выйти на Лубянку.

А наступит - только после того, как эти проклятые здания будут навсегда снесены с лица Земли, и на их месте построены светлые, прозрачные, ежедневно и бесплатно открытые для всех здания Музея Террора, подробно и наглядно рассказывающие посетителям о том, какая организация занимала эту площадь на протяжении целого столетия.

Любой правитель, пришедший после Путина, обречет нас всех на продолжение и повторение нынешнего, если этого не сделает. Смейтесь сколько хотите - а я абсолютно серьёзен.

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