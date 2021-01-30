Полиция задержала главреда «Медиазоны»

В Москве на выходе из дома задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Силовики ждали его в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. В отделе полиции составили протокол об участии в акции протеста, несмотря на то, что 23 января Смирнов провел у себя дома, пишет издание.

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Сергея Смирнова.

«Те обвинения, по которым Сергей Смирнов был задержан, являются полностью выдуманными и не соответствуют действительности. Это означает, что задержание главного редактора и журналиста носят иной, внеправовой характер. Радиостанция «Эхо Москвы» выражает свою солидарность с Сергеем Смирновым и настаивает на его освобождении», — написал Венедиктов.

«Задержание Сергея Смирнова — абсолютно новый прецедент — и вот тут надо жестко реагировать всем коллегам! Нельзя задерживать журналистов, освещающих митинг» — считает Собчак.