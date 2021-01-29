Путин подписал закон о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Ранее, после телефонного разговора Путина и президента США Джо Байдена, закон в срочном порядке приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами, — говорится на сайте Кремля. — Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ».

Документом предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать: