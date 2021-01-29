Суд отправил под домашний арест всех подозреваемых по «санитарному делу»

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта Любовь Соболь. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Олега Степанова, координатора московского штаба Навального, брата политика Олега Навального, участницы Pussy Riot Марии Алехиной и лидера «Альянса Врачей» Анастасии Васильевой.

Всех подозревают по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции протеста 23 января. Сегодняшние решения об арестах вынесены в качестве меры пресечения. Об этом суд просило следствие. Отметим, что заседания прошли без присутствия прессы.