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Суд отправил под домашний арест всех подозреваемых по «санитарному делу»

29.01.2021

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта Любовь Соболь. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Олега Степанова, координатора московского штаба Навального, брата политика Олега Навального, участницы Pussy Riot Марии Алехиной и лидера «Альянса Врачей» Анастасии Васильевой. 

Всех подозревают по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции протеста 23 января. Сегодняшние решения об арестах вынесены в качестве меры пресечения. Об этом суд просило следствие. Отметим, что заседания прошли без присутствия прессы.

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