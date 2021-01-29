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Под домашний арест отправили главу «Альянса врачей» Васильеву

29.01.2021

UPD: Участницу Pussy Riot Марию Алехину также отправили под домашний арест до 23 марта.

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Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта. Мера пресечения избрана по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции протеста 23 января. 

Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении Олега Степанова, координатора московского штаба Навального, и брата политика Олега Навального. Сегодня суд также должен избрать меру пресечения Любови Соболь.

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