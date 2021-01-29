ТК «Россия» подготовил сюжет об отеле на месте «дворца Путина»

На телеканале «Россия» подготовили сюжет, в котором поместье из расследования Алексея Навального о дворце Владимира Путина, названо будущим апарт-отелем. В анонсе журналист Александр Рогаткин, ходит по стройке — кадры схожи с теми, что сегодня уже показал telegram-канал Mash: внутри здания голые бетонные стены, работа далека от завершения. Неназванный мужчина в рабочей одежде в интервью автору сюжета говорит, что это обыкновенный «апарт-отель, гостиница».

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The New Times

Команда Навального в своем фильме ранее также отмечала , что работы во дворце еще продолжаются, так как здание начали перестраивать из-за ошибок при проектировке, которые привели к появлению плесени.«Пропагандисты похоже ненавидят Путина и сговорились, чтобы закопать его еще больше. Версия с гостиницей совсем плоха, прямо максимально плоха, — пишет в Twitter глава отдела расследований ФБКМария Певчих. — Ну и повторю главный вопрос. Зачем государственная компания «Транснефть», возглавляемая другом Путина Токаревым, платит 120 млн рублей в месяц за аренду недостроенного апарт-отеля»?

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.