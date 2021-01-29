Участникам протестов пригрозили статьей о «массовых беспорядках»

Провокационные и насильственные действия участников запланированных на воскресенье акций в поддержку Алексея Навального могут быть квалифицированы по уголовной статье о массовых беспорядках, предупреждают в Генеральной прокуратуре. В ведомстве, как передает «Интерфакс», также напомнили, что «вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность может образовать состав преступления».

Предостережения выносятся так как прокурорами в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января, подчеркивают в Генпрокуратуре.