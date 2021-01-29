Грузия открывает границы для вакцинированных иностранцев

С 1 февраля иностранцы смогут въехать в Грузию при условии предоставлении на границе сертификата о вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

«Граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию, предоставив на границе доказательства наличия ковид-вакцины любого типа, то есть сделанных двух полных доз. Количество вакцинированных людей в мире растет, и это наша первая целевая группа», — заявила Турнава, передает агентство «Новости - Грузия».

С 1 февраля Грузия полностью отменит запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.