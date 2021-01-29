Иван Давыдов про видео из «дворца Путина» от Mash

- Надо, наверное, все-таки дать какое-нибудь опровержение про это дурацкое кино.

- Так ведь Песков опроверг!

- Как?

- Ну, сказал, что это не мы, никакого дворца нет, про него известно с 2011 года и вообще пишите в ФСБ.

- А что ФСБ?

- Сказали, что все объясняется активизацией разведывательной активности стран-членов агрессивного блока НАТО.

- ….

- Ну, да, как-то не очень, согласен.

- А что там самое обидное, кстати?

- Утверждают, будто из-за разгильдяйства и косорукости проектировщиков дворец заплесневел, использовать его нельзя, пришлось все сломать и переделывать заново.

- Обидно, да. Вот в эту точку и будем бить. Пусть видео что ли кто-то снимет.

- Будет сделано!

Посылают проверенных ребят. Ребята снимают видео: пользоваться нельзя, все сломано, все переделывается. Опровержение готово.

Если честно, меня немного пугает тотальная деградация системы государственного вранья. От людей, действующих в рамках рационального, более или менее понимаешь, чего ждать. Но эту станцию мы, похоже, уже проехали.

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