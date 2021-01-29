СК заочно предъявил обвинение Волкову

Следственный комитет заочно предъявил обвинение Леониду Волкову по статье о вовлечении подростков в незаконные акции, оппозиционера объявили в розыск.

«Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Волков объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК.

О том, что в отношении менеджера сети штабов Навального возбуждено уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям, стало известно 28 января. Как сообщили тогда в СК, «в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.



СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции 22 января — за день до акции протеста в поддержку Алексея Навального. Это было сделано «по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».