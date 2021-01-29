В суды Москвы поступило более 1600 административных дел после субботней акции протеста

В московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с акцией в поддержку Алексея Навального 23 января. Фигурантам 41 дела вменяют неповиновение полиции, еще 1567 дел возбуждено по статье о нарушении правил участия или организации массовых мероприятий, сообщают в Мосгорсуде.

Уже рассмотрены 25 дел о неповиновении: 23 человека отправлены под арест, двум выписан штраф. О нарушениях на митинге рассмотрено 483 дела: арестован 131 человек, 352 — оштрафованы.

Таким образом, всего арестованы 154 человека, а оштрафованы — 354. Остальные материалы находятся в производстве судов.