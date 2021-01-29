Любовь Соболь, Анастасию Васильеву, Олега Навального и Олега Степанова хотят отправить под домашний арест

UPD: Марии Алехиной следствие также просит назначить в виде меры пресечения домашний арест, сообщил адвокат Даниил Берман.

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Для Любови Соболь, Анастасии Васильевой, Олега Навального и Олега Степанова обвинение запросит меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают юриста Иван Жданов и Вячеслав Гимади.

Меру пресечения сегодня должен избрать Тверской суд Москвы. Любовь Соболь, Олега Навального, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину, лидера «Альянса Врачей» Анастасию Васильеву обвиняют по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции протеста 23 января.

«Содержать под стражей по делу небольшой тяжести можно только в исключительных случаях, речь может идти о домашнем аресте или запрете определенных действий (не покидать жилище, не пользоваться интернетом, не участвовать в публичных акциях и тд). Суд может также назначить залог, но в практике он встречается редко», — писал ранее глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.