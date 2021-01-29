Уволенного из за дела Ивана Голунова генерала полиции назначили главой Счетной палаты Брянской области

Председателем Контрольно-счетной палаты Брянской области по решению местных депутатов стал Юрий Девяткин — бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, уволенный из-за дела Ивана Голунова. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты отмечают, что онлайн-трансляция заседания депутатов вчера не работала из-за технических работ у интернет-провайдера, но в «Ростелекоме» уверяют, что работы должны были начаться 28 января в 22:00 и идти два часа. Отставку предыдущей главы КСП депутаты приняли в конце декабря 2020 года.

Девяткин родился в Брянской области, городе Трубчевске, и работал в районном ОВД. В 2013 году его перевели заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УФСКН по Москве, а в 2016 году он стал и.о. начальника органа после его передачи в подчинение МВД.

Девяткина уволил президент по представлению министра внутренних дел в июне 2019 года после скандала с журналистом Иваном Голуновым, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него свертки с наркотиками. Журналист настаивал, что их ему подбросили. После волны общественного возмущения в полиции признали невиновность Голунова и сняли с него обвинения.