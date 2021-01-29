Вопрос аннексии Донбасса не стоит в «повестке дня» Кремля

Вопрос о включения Донбасса в состав России на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс». Накануне главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить регион.

«Такой вопрос на повестке дня не стоит, — сказал Песков. Но отметил, что «Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских».

На форуме «Русский Донбасс» депутат Госдумы Андрей Козенко говорил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.