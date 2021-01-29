Суд постановил освободить по УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных

Волжский суд Волгоградской области постановил освободить условно-досрочно фигуранта «московского дела» Егора Лесных. Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Эльдара Гароза, Лесных должен выйти на свободу через 10 дней, если решение не будет обжаловано.

В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы признал Егора Лесных, а также Максима Мартинцова и Александра Мыльникова виновными в применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, они во время протестной акции 27 июля повалили омоновца, а Лесных и Мартинцов также пнули бойца.



В ноябре 2020 года кассационная инстанциярешила перевести осужденного на три года колонии общего режима Егора Лесных в колонию-поселение.