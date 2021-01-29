Экскурсию по «дворцу Путина» провели для канала Mash

Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое как он утверждает, снято внутри «дворца Путина» из расследования Алексея Навального. По словам авторов ролика, пока там все на «нулевом этапе строительства». Завершить его планируется не раньше чем через 5-6 лет.

Основное здание, а только его разрешили снять авторам видео, выглядит готовым снаружи, но пустым изнутри. При этом авторы ролика так и не смогли выяснить ни цели возведения здания, ни его владельца. Команда Навального в своем фильме ранее также отмечала, что работы во дворце еще продолжаются, так как здание начали перестраивать из-за ошибок при проектировке, которые привели к появлению плесени.

Снять видео внутри дворца разрешил представитель технического надзора, который следит за возведением здания, утверждают в Mash.

«Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали. Отдельное спасибо за показанную вблизи аквадискотеку», — прокомментировала видео Мария Певчих из ФБК*.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.