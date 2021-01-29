За год малоимущих в России стало больше на 400 тысяч

По итогам девяти месяцев 2020 года численность россиян, живущих за чертой бедности, то есть на доходы ниже прожиточного минимума, достигла 19,6 млн человек — это 13,3% населения страны. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это больше на 400 тыс. человек, пишет Znak.com со ссылкой на данные Росстата.

За январь–сентябрь 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,2 млн россиян (13,1% населения). По итогам года эта категория сократилась до 18,1 млн. В первом квартале 2020 года живущих за чертой бедности насчитывалось 18,6 млн человек, во втором квартале — 19,9 млн, а за первое полугодие — 19,4 млн. Выше этих значений показатель поднимался лишь в первом квартале 2019 года, когда число малоимущих достигло 20,9 млн человек, или 14,3% от общей численности населения.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Они на 10% отстают от «докрымского» уровня.