В Москве арестовали подравшегося с ОМОНовцами чеченца

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 23 марта Сайда-Мухамада Джумаева, вступившего драку с бойцом ОМОН во время акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Видео драки Джумаева широко разошлось по социальным сетям. Он достаточно профессионально бил руками и ногами силовиков, защищенных шлемами и бронежилетами. После атаки молодой человек скрылся в толпе.

В понедельник к Джумаеву обратился депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов. Он предложил ему добровольно сдаться, пообещав «помочь с властями», если тот не разделяет взгляды организаторов акции, которые одобряют однополые браки. Если же Джумаев разделяет позиции сторонников Навального, то пусть «идет до конца вслед за ними», сказал Делимханов.