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В Москве арестовали подравшегося с ОМОНовцами чеченца

28.01.2021

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 23 марта Сайда-Мухамада Джумаева, вступившего драку с бойцом ОМОН во время акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Видео драки Джумаева широко разошлось по социальным сетям. Он достаточно профессионально бил руками и ногами силовиков, защищенных шлемами и бронежилетами. После атаки молодой человек скрылся в толпе. 

В понедельник к Джумаеву обратился депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов. Он предложил ему добровольно сдаться, пообещав «помочь с властями», если тот не разделяет взгляды организаторов акции, которые одобряют однополые браки. Если же Джумаев разделяет позиции сторонников Навального, то пусть «идет до конца вслед за ними», сказал Делимханов.

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