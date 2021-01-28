Алексей Навальный: Вам письмо!

Привет. Это Навальный из «Матросской Тишины». В моей камере стоит телевизор. В телевизоре мельком сказали, что в субботу в паре городов прошли малочисленные митинги. Американское посольство, используя «фейки в TikTok» заманило туда подростков. Мне кажется все было совсем не так.

Я хочу сейчас сказать два важных слова: Корней Чуковский.

Вам всем в детстве читали его стихотворение про страшного таракана, который кричит и усами шевелит. Именно таким образом таракан подчинил себе всех зверей в лесу. Они испугались: а вдруг и правда он нас съест?

Это вполне точное описание происходящего сейчас в России.

Таракан в сказке гладил свое золоченое брюхо и говорил зверям: «Принесите-ка мне, звери, своих детушек, я сегодня их за ужином скушаю». Звери падали в обморок от ужаса. Хотя в глубине души понимали, что таракан не сможет съесть бегемота. Даже маленького.

Сейчас кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика, объявляет 150-миллионному народу: «Мы здесь закон. Все, что нам не нравится, объявляем незаконным. И посадим всех, кто против нас выступает».

И люди боятся. Кланяются Гульфику, хотя в глубине души понимают: всех не посадишь.

Расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки. Сразу перестанут грозно шевелить усами.

Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику, и в субботу вышел на улицу, помня о своих правах и забыв о своем страхе.

Выходите и дальше, ничего не бойтесь. Никто не хочет жить в стране, где царят произвол и коррупция. На нашей стороне большинство. Давайте разбудим его.

Ваш, Алексей Навальный.

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