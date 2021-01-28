В Москве возбуждены еще два дела о нападении на силовиков 23 января

Следственный комитет в Москве возбудил два новых уголовных дела против участников протеста 23 января по статье о применении насилия к представителю власти.

По версии следствия, «женщина, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища». В ходе допроса она признала свою вину. Другое дело касается уроженца Псковской области, который «применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя».

Оба участника протестов задержаны. Еще одно дело по аналогичной статье возбуждено в Петербурге.