За участие в протестах в Москве арестовали 110 человек

В Москве за различные правонарушения во время акции в центре Москвы 23 января к административной ответственности привлечено 267 человек, 110 из них арестованы. Об этом сообщают в ГУ МВД по Москве. Ранее правозащитники неоднократно сообщали о переполненности спецприемников — арестованным приходилось отбывать часть срока либо в отделах полиции, либо в автозаках.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пишет, что в московских судах за неделю с 22 по 28 января зарегистрировано 1621 дело об административных правонарушениях по митинговой статье 20.2 КоАП. Из них 15 — по части 2, то есть об «организации несогласованного митинга», 13 по части 8 — о повторном нарушении. По части 6.1 (за перекрытие дорог, тротуаров) — зарегистрировано 267 дел. В основном дела рассматриваются по части 5 — «участие в несогласованной акции». Таких 1247.

Кроме того, суды зарегистрировали 65 дел по статье 19.3 — неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.