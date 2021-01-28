В Хабаровске по «дадинской» статье задержали протоирея

В Хабаровске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митинга против протоирея Андрея Винарского. О задержании священника сообщает местный штаб Навального.

«Медиазона» пишет, что 23 января полицейские задержали Винарского, составив протокол за отсутствие маски, после чего отпустили. После этого он дежурил у судов, в которых арестовывали других протестующих, пока не был задержан сам.

В августе и ноябре прошлого года священника дважды штрафовали за участие в протестных акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В конце ноября его арестовали на трое суток.