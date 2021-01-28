Писатель Александр Цыпкин: Протесту нужен новый Цой, а его нет. Пока

Я не про политику, я про музыку. В субботу протестующие часто пели «Перемен!», хотя, мне кажется, идеальным гимном была бы другая песня Цоя. «Дальше действовать будем мы» Там есть такие строчки: «Нам уже стали тесны одежды, сшитые вами для нас одежды и вот, мы пришли сказать вам о том, что дальше».

И ведь не случайно на митингах 2021 звучат песни революции 80-ых. Нет новых Кино, нет ДДТ и песни «Родина», Алисы и песни «Мое поколение», Аквариума и песни «Этот поезд в огне». Нет, возможно они есть в нишевом андеграунде, но это пока не гимны миллионов. А гимны нужны и свежие. Новому поколению нужны свои гимны, под которые «молодая шпана, что сотрет нас с лица земли» пойдет на любые лишения. Новые же массовые звезды молодежи в основном читают рэп про деньги, машины, бриллианты секс, криминальную романтику. Поправьте, если я ошибаюсь. Деньги стали базовой идеологией после распада СССР и остаются ею сейчас, и пока не предложат другой понятной, сложно рассчитывать на реальные сдвиги. Действительно «Дворец» всех справедливо всколыхнул, как и другие расследования или полковники Захарченко. Но это все-таки не про ИДЕИ, не про новую жизнь, а про перераспределение денег в стране. В общем для «Перемен!» нужны философы (как Маркс для большевиков) и/или поэты. Как только они появятся – движение будет необратимым. Для этого требуется критическая масса сердец, которые действительно, осознанно ждут настоящих «Перемен!» и точно понимают каких. Тогда космос откроет кран.

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