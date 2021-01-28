Аббас Галлямов: Арестами власть покупает лишь передышку

Соболь арестована, на Волкова возбудили уголовное дело. Возможно, власти решили окончательно разгромить ФБК*. Для них принципиально важно сейчас удержать ситуацию в преддверии думских выборов.

Выборы эти для режима - момент слабости, ведь по мере их приближения основная масса населения страны неизбежно будет политизироваться. Люди, которые вчера ещё за политикой не особо следили, начнут к ней присматриваться. Они ведь понимают, что им скоро предстоит определиться со своим отношением к происходящему. Нарастающий протест в этой ситуации - это катастрофа для властей. В условиях падающего уровня жизни и растущего запроса на перемены, человек и так склонен отказать властям в своей поддержке, а тут ещё эти протестующие, наглядно демонстрирующие недовольному, что он не один такой. Усиливающийся уличный протест чреват для властей электоральной катастрофой. Чтобы избежать ее, все средства хороши.

Небольшую передышку таким образом себе, конечно, купить можно, однако в долгосрочной перспективе это не поможет. Даже будучи обезглавленным, протест не умрет. Напомню, что в преддверии 1917 года вся верхушка тогдашней несистемной оппозиции либо по ссылкам моталась, либо в эмиграции находилась. Режим это не спасло.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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