Два британских депутата призвали ввести санкции против Абрамовича и Усманова

Депутаты британской палаты общин Маргарет Ходж и Лейла Моран призвали правительство заморозить активы российских миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова из-за отравления и ареста Алексея Навального. Об этом сообщает The Times, передает Forbes.

Маргарет Ходж, представляющая в парламенте лейбористов, заявила, что власти Великобритании должны поддержать Навального «не словами, а делами». «Навальный сам сказал, что хочет, чтобы международное сообщество ввело санкции против российских клептократов, живущих за пределами России, — отметила она. — Он назвал Абрамовича и Усманова. У обоих есть значительные состояния, собственность и связи с английскими футбольными клубами».

Абрамович владеет лондонским «Челси». Усманов владел долей в лондонском «Арсенале». Кроме того, с его холдингом USM заключил спонсорский контракт ливерпульский «Эвертон».

Лейла Моран, представляющая либерал-демократов потребовала гарантий того, что в качестве возможного объекта санкций будет рассматриваться любой человек «независимо от богатства или статуса». Мортон отметила, что Великобритания «потрясена политически мотивированным задержанием Навального».

В ноябре Навальный предложил Евросоюзу ввести адресные санкции против миллиардеров, которые, как он считает, входят в «окружение» президента России Владимира Путина. После ареста политика его соратник Владимир Ашурков опубликовал список россиян, в отношении которых тот предлагает ввести ограничения. В него вошли Абрамович, Усманов, а также, например, глава банка ВТБ Андрей Костин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В октябре Евросоюз и Великобритания ввели санкции против шести россиян и российского научного института, которых они связали с отравлением Навального. В список попали замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и начальник управления администрации по внутренней политике Андрей Ярин.