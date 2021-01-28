Адвокат Калой Ахильгов: Что же такое статья 236 УК РФ?

Многие спрашивают, а по какому делу проводятся обыски у активистов. Дел возбуждено множество, но вчера обыски по 14 адресам проводились в рамках уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ.

Давайте разберем статью 236 УК РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Активисты обвиняются именно в создании угрозы массового заболевания людей. Эта часть статьи была внесена в УК РФ совсем недавно - 1 апреля 2020 года. И понятно для чего она вносилась.

Во-первых, массовость – оценочный признак, поэтому, когда говорим о массовости, необходимо говорить не только о количестве заболевших, но и о тяжести заболевания. То есть, следствие должно установить лиц, которые заболели именно на этом митинге. А это при работающем метро, открытых ресторанах и т.п. практически невозможно.

Во-вторых, Верховный Суд РФ в своих разъяснениях указал, что создание угрозы массового заболевания можно квалифицировать только тогда, когда власти приняли все необходимые меры для недопущения создания угрозы и именно из-за принятых властями мер массовое заболевание не случилось.

Какие меры власти приняли, чтобы не допустить такого? Допустили школьников и студентов к обучению? А может быть, они разрешили ресторанам и барам работать до утра? Разве они не создают угрозу массового заболевания, когда оформляют город в праздничные цвета и провоцируют людей выходить на гуляния в Новый год?

Очевидно, что это уголовное дело такое же политическое, как и многие другие.

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