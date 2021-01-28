«Важные истории» обнаружили незадекларированные чиновниками (родственниками Кадырова) элитные квартиры

Близкие родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, которые являются чиновниками, владеют квартирами в Москве, не указывая их налоговых декларациях. Жилплощадь их расположена в жилом комплексе «Соколиное гнездо» на Ленинградском проспекте, пишут «Важные истории».

Сестра главы Чечни и его помощник по дошкольному образованию Зарган Кадырова с 2004 года владеет квартирой в «Соколином гнезде» площадью 131,7 кв м. Декларации самой Зарган журналистам не удалось обнаружить в открытом доступе, зато они нашлись у ее мужа Рамзана Черхигова, который занимает пост министра транспорта и связи Чечни. В своих публичных декларациях он не указывал квартиру жены. Квартирой в том же ЖК владеет Зарема Рамзановна Черхигова — предполагаемая племянница Кадырова и дочь Зарган и Рамзана Черхигова.

Другая сестра Кадырова Зулай является заместителем управляющего делами главы и правительства республики. Она приобрела пентхаус площадью 167,7 кв м в «Соколином гнезде» в 2005 году. Аналогичные квартиры в этом ЖК оцениваются примерно в 60 млн руб. Зулай ни разу не указала в своих декларациях эту недвижимость. Ее муж, первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закриев, упоминал пентхаус в своей отчетности, но впервые он указал квартиру в «Соколином гнезде» в декларации за 2018 год, хотя семья владеет ей с 2005-го. В апреле 2011 года Зулай Кадырова купила еще одну квартиру в «Соколином гнезде» площадью 88,4 кв м, но меньше чем через два месяца передала ее в собственность своего племянника Магомеда Закриева. Его отец Сахаб — брат Салмана Закриева и глава администрации Гудермесского района Чечни.

Якуб Закриев — сын Зулай Кадыровой и Салмана Закриева, вице-премьер правительства и министр сельского хозяйства Чеченской республики владел до последнего времени квартирой в «Соколином гнезде» площадью 122,6 кв м. Ни в одном из отчётов он не декларировал эту квартиру.

Турпал-Али Ибрагимов — двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии, возглавляющий администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения «Единой России». С 2005 года он владеет квартирой в «Соколином гнезде» площадью 124,4 кв м. Но, как и другие родственники Кадырова, ни разу не упоминает об этой недвижимости в своих декларациях.

Руководитель проекта «Декларатор» антикоррупционного центра Transparency International в России Андрей Жвирблис говорит, что чиновники, которые не указывают в декларациях свою недвижимость или реальные доходы, нарушают Федеральный закон «О противодействии коррупции» и еще несколько нормативных актов. Основная санкция за неуказание недвижимости в декларации — увольнение за утрату доверия.