Против Леонида Волкова возбудили дело о привлечении несовершеннолетних к протестам

Следственный комитет возбудил в отношении менеджера сети штабов Навального Леонида Волкова уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям.

«В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, — говорится в сообщении СК. — Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге «YouTube» публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

В СК подчеркивают, что ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил на своих в Facebook, Twitter и Instagram.

СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 22 января — за день до акции протеста в поддержку Алексея Навального. Это было сделано «по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».