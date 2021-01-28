СК продлил аресты счетов у сторонников Навального

Следственный комитет уведомил о продлении арестов счетов у сторонников Алексея Навального по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело было возбуждено летом 2019 в Москве.

«Около 200 банковских счетов примерно 150 человек были арестованы 3 августа 2019 года. Пострадавшими оказались сотрудники штабов Навального, волонтеры, их родственники и посторонние люди. У многих на банковских счетах оказались без движения накопления, средства от проданной недвижимости и деньги, отложенные на лечение», — напоминает Чиков.

Срок следствия по делу многократно продлевался, последний раз до 3 февраля 2021 года. Вместе с ним суды продлевали и аресты счетов. По уголовному делу за полтора года никто не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым, отмечает юрист.

Ранее 54 человека в связи с необоснованным вмешательством в право собственности обратились в Европейский суд по правам человека, жалобы прошли регистрацию.

О возбуждении уголовного дела о легализации средств через счета ФБК* СК сообщил 3 августа 2019 года. 8 августа в офисе фонда и в квартирах ряда его сотрудников прошли обыски. Юристы ФБК* были вызваны на допросы, а счета организации, штабов Навального и его сторонников заблокированы.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.