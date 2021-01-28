Россия потратила 46 трлн рублей на «геополитические спецоперации»

Кремль за 20 лет потратил на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом $609 млрд, то есть почти 46 трлн рублей, подсчитала «Новая газета».

«На эти деньги можно было бы построить в стране 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тыс. руб. Но вместо этого нефтяная рента утекла за рубеж: около $1 трлн оказались припаркованы в офшорах, а еще $609 млрд власти потратили на внешнюю политику, которая навлекла на страну международные санкции и практически лишила настоящих союзников», — говорится в исследовании газеты.

Самая большая статья расходов из геополитического пакета — поддержка лояльных Кремлю политических режимов: $271 млрд, пишет «Новая».

За 20 лет Беларуссии выделили более чем $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд — госкредиты. На втором месте — Украина: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд. Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: «ДНР», «ЛНР», Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет мог составить $32 млрд.

Объем поддержки властей Венесуэлы превысил $20 млрд за последние 10 лет. Наибольшую помощь оказала «Роснефть», которая выделила режиму Мадуро на различные нужды $17 млрд. Еще $3,15 млрд Венесуэла официально должна России. Вливания в Сирию могли составить $4,72 млрд.

Самый привычный для России способ поддержки лояльных режимов — дотации на нефть и газ.

В отдельную категорию авторы исследования выделяют затраты на крупные энергетические проекты, которые составили $224 млрд. Строительство газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» могло стоить $133,4 млрд. Аналитики считают, что эти проекты вряд ли окупятся, поскольку политически мотивированы, а огромные средства на их реализацию идут в первую очередь в карман подрядчикам. На строительство 21 атомного энергоблока за рубежом государство выделило «Росатому» $92 млрд. АЭС, как правило, строятся в странах, которые не могут позволить себе построить их самостоятельно, отмечает «Новая».

Россия также активно прощает долги другим странам. Их сумма насчитывает $116 млрд. Среди них $20 млрд — странам Африки и рекордные $31,7 млрд — Кубе.