В Москве задержали подравшегося с росгвардейцами чеченца

В Москве задержали 20-летнего Сайд-Мухаммада Джумаева, который на акции в поддержку Алексея Навального 23 января подрался с силовиками. Об этом сообщают Baza и «Интерфакс».

Видео драки Джумаева широко разошлось по социальным сетям. Он достаточно профессионально бил руками и ногами силовиков, защищенных шлемами и бронежилетами. После атаки молодой человек скрылся в толпе.

В понедельник к Джумаеву обратился депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов. Он предложил ему добровольно сдаться, пообещав «помочь с властями», если тот не разделяет взгляды организаторов акции, которые одобряют однополые браки. Если же Джумаев разделяет позиции сторонников Навального, то пусть «идет до конца вслед за ними», сказал Делимханов.